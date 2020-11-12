Mülteci çocuklar için önemli çalışma
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Mülteci çocuklar için önemli çalışma

12.11.2020 15:39 | Son Güncelleme: 12.11.2020 15:44
Mülteci çocuklar için önemli çalışma

Malatya İnönü Üniversitesi tarafından, mülteci çocukların spor eğitimi ile topluma entegrasyon sağlanması konusunda çalışma yapılıyor.

Malatya İnönü Üniversitesi tarafından, mülteci çocukların spor eğitimi ile topluma entegrasyon sağlanması konusunda çalışma yapılıyor.

Malatya İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin yürüttüğü "Mülteci Çocukların Spor Eğitimi ile Topluma Entegrasyonlarının Sağlanması (Hepa2rkids)" isimli projenin faaliyetleri başarılı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilip, projenin sonuna doğru gelindi. Proje yöneticisi Prof. Dr. Cemal Gündoğdu yaptığı açıklamada, " Avrupa Yerel Gelişim Enstitüsü-EILD, Yunanistan, İnönü Üniversitesi- Malatya, Türkiye, Margherita Amatör Basketbol ve Spor Derneği, MSV BASKET, İtalya, MEDesTU gençlik derneği, Portekiz ekiplerinin yer aldığı bu projede birçok amaçlar hedeflendi. Hedeflenen ana amaçlar arasında, Avrupa 2020 stratejisinin hedefi kapsamında yoksulluk ve sosyal dışlanmayı azaltmak da yer alıyor. Özellikle, bu proje yalnızca göçmen çocuklara sağlığı arttırıcı fiziksel aktivite sağlamayıp, aynı zamanda onları topluma da dahil edecek ve onlar için birbirleriyle ve yerel nüfusla temas etme şansı verilerek, böylece, yaşam kalitesinin olumlu yönde etkilenmesi düşünülüyor. Bu bağlamda 24 ay boyunca mülteci çocuklara yönelik fiziksel aktiviteler, sosyal ve kültürel faaliyetler başarı ile gerçekleştirilerek projenin amaçlarına başarı ile ulaşmada İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi önemli faaliyetler düzenledi. Yakın zamanda projenin sonuç raporu da yayınlanarak proje başarılı bir şekilde kapatılacaktır" ifadelerine yer verdi.

Gündoğdu, Spor Bilimleri Fakültesinin ortak olduğu "Mülteci Çocukların Spor Eğitimi ile Topluma Entegrasyonlarının Sağlanması" projesinin sonuna geldiklerine dikkat çekerek, "Proje faaliyetlerinin çok başarılı ve verimli geçtiğini ifade edebilirim. Projeyi başarılı bir şekilde kapatacağız. Bu projenin başarıyla sonuçlanmasında büyük gayret ve destekleri olan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'a teşekkür ediyoruz. Avrupa Birliği projelerini ilimize ve üniversitemize kazandırıp bu proje faaliyetlerimize bundan sonraki dönemlerde de ara vermeden devam edeceğiz" dedi. - MALATYA

Mülteci çocuklar için önemli çalışma

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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