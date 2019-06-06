Mülteci botlarını çantaya dönüştürüyor: Afgan kadının başarı hikayesi

Yasa dışı yollarla Yunanistan'a sığınan Feriba Amini, mülteciler tarafından kullanılan botları çantaya çevirerek Atina'da hayata tutunmaya çalışıyor.

Tasarımcı Feriba Amini, Afganistan'daki iç savaşta abisini kaybetmesi sonrası ailesiyle birlikte ülkeyi terk etmek zorunda kaldığında 5 yaşındaydı. İranda yaşadığı 20 yıl boyunca ise okula gitmesine ya da çalışmasına izin verilmedi. Euronews.com'da Görüntüle