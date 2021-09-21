Mülkiyeti Mersin Büyükşehir Belediyesine ait 41 adet taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı...
Mülkiyeti Mersin Büyükşehir Belediyesine ait 41 adet taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı kiraya verilmesi işi.
Mülkiyeti Mersin Büyükşehir Belediyesine ait 41 adet taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı kiraya verilmesi işi
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