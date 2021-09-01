Mülkiyeti Maliye Hazinesine Ait Olan Taşınmazların Özelleştirme Kapsam ve Programına Alınması, Özelleştirilmesi, Özelleştirme İşlemlerinin 31/12/2025...
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Mülkiyeti Maliye Hazinesine Ait Olan Taşınmazların Özelleştirme Kapsam ve Programına Alınması, Özelleştirilmesi, Özelleştirme İşlemlerinin 31/12/2025...

Mülkiyeti Maliye Hazinesine Ait Olan Taşınmazların Özelleştirme Kapsam ve Programına Alınması, Özelleştirilmesi, Özelleştirme İşlemlerinin 31/12/2025...
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Mülkiyeti Maliye Hazinesine Ait Olan Taşınmazların Özelleştirme Kapsam ve Programına Alınması, Özelleştirilmesi, Özelleştirme İşlemlerinin 31/12/2025 Tarihine Kadar Tamamlanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4438) 1 Eylül 2021 tarihli ve 31585 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Mülkiyeti Maliye Hazinesine Ait Olan Taşınmazların Özelleştirme Kapsam ve Programına Alınması, Özelleştirilmesi, Özelleştirme İşlemlerinin 31/12/2025 Tarihine Kadar Tamamlanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4438) 1 Eylül 2021 tarihli ve 31585 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Resmi Gazete

Kaynak: Habermetre

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Mülkiyeti Maliye Hazinesine Ait Olan Taşınmazların Özelleştirme Kapsam ve Programına Alınması, Özelleştirilmesi, Özelleştirme İşlemlerinin 31/12/2025... - Haberler
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