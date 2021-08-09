Mülkiyeti giresun belediyesine ait aksu mahallesi, mehmet i·zmen caddesi'nde bulunan 4 (dört) adet büfe, 2886 sayılı devlet i·hale kanununun 35/a...
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Mülkiyeti giresun belediyesine ait aksu mahallesi, mehmet i·zmen caddesi'nde bulunan 4 (dört) adet büfe, 2886 sayılı devlet i·hale kanununun 35/a...

Mülkiyeti giresun belediyesine ait aksu mahallesi, mehmet i·zmen caddesi'nde bulunan 4 (dört) adet büfe, 2886 sayılı devlet i·hale kanununun 35/a...
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Mülkiyeti Giresun Belediyesine ait Aksu Mahallesi, Mehmet İzmen Caddesi'nde bulunan 4 (dört) adet büfe, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/A Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile 10 (on) yıllığına kiraya verilmesine ilişkin ekli ihale ilanı.

Mülkiyeti Giresun Belediyesine ait Aksu Mahallesi, Mehmet İzmen Caddesi'nde bulunan 4 (dört) adet büfe, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/A Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile 10 (on) yıllığına kiraya verilmesine ilişkin ekli ihale ilanı

Kaynak: Habermetre

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Mülkiyeti giresun belediyesine ait aksu mahallesi, mehmet i·zmen caddesi'nde bulunan 4 (dört) adet büfe, 2886 sayılı devlet i·hale kanununun 35/a... - Haberler
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