Mülkiyeti giresun belediyesine ait aksu mahallesi, mehmet i·zmen caddesi'nde bulunan 4 (dört) adet büfe, 2886 sayılı devlet i·hale kanununun 35/a...

Mülkiyeti Giresun Belediyesine ait Aksu Mahallesi, Mehmet İzmen Caddesi'nde bulunan 4 (dört) adet büfe, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/A Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile 10 (on) yıllığına kiraya verilmesine ilişkin ekli ihale ilanı.