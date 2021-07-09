Mülkiyeti giresun belediye başkanlığına ait, gedikkaya mahallesi, 1057 ada, 4 nolu parseldeki 7528,72 m2'lik arsanın, 2886 sayılı yasanın 35/a...
Mülkiyeti Giresun Belediye Başkanlığına ait, Gedikkaya Mahallesi, 1057 ada, 4 nolu parseldeki 7528, 72 m2'lik arsanın, 2886 sayılı yasanın 35/A maddesi gereği Kapalı teklif usulüyle satışı yapılacaktır.
Mülkiyeti Giresun Belediye Başkanlığına ait, Gedikkaya Mahallesi, 1057 ada, 4 nolu parseldeki 7528, 72 m2'lik arsanın, 2886 sayılı yasanın 35/A maddesi gereği Kapalı teklif usulüyle satışı yapılacaktır. 27 Temmuz 2021, 15: 00
Kaynak: Habermetre