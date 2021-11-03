Mülkiyeti belediyemize ait yazımız ekinde belirtilen 5 (beş) adet büfe 2886 sayılı devlet i·hale kanunu' nun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif...

Mülkiyeti Belediyemize ait yazımız ekinde belirtilen 5 (beş) adet büfe 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 35/A maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile 10 (on) yıllığına kiraya verilmesine ilişkin ekli ihale ilanı...

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet