Mülkiyeti belediyemize ait yazımız ekinde belirtilen 5 (beş) adet büfe 2886 sayılı devlet i·hale kanunu' nun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif... - Haberler
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Mülkiyeti belediyemize ait yazımız ekinde belirtilen 5 (beş) adet büfe 2886 sayılı devlet i·hale kanunu' nun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif...

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Mülkiyeti belediyemize ait yazımız ekinde belirtilen 5 (beş) adet büfe 2886 sayılı devlet i·hale kanunu' nun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif...

Mülkiyeti Belediyemize ait yazımız ekinde belirtilen 5 (beş) adet büfe 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 35/A maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile 10 (on) yıllığına kiraya verilmesine ilişkin ekli ihale ilanı...

Mülkiyeti Belediyemize ait yazımız ekinde belirtilen 5 (beş) adet büfe 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 35/A maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile 10 (on) yıllığına kiraya verilmesine ilişkin ekli ihale ilanı...

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