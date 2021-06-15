Mülkiyeti Belediyemize Ait Gedikkaya Mahallesi 1057 Ada 4 Nolu Parselde Bulunan Taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İ·hale Kanununun 35/A Maddesi Gereğince...
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Mülkiyeti Belediyemize Ait Gedikkaya Mahallesi 1057 Ada 4 Nolu Parselde Bulunan Taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İ·hale Kanununun 35/A Maddesi Gereğince...

Mülkiyeti Belediyemize Ait Gedikkaya Mahallesi 1057 Ada 4 Nolu Parselde Bulunan Taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İ·hale Kanununun 35/A Maddesi Gereğince...
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Mülkiyeti Belediyemize ait Gedikkaya Mahallesi 1057 ada 4 nolu parselde bulunan taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/A maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satışına ilişkin ekli ihale ilanı...

Mülkiyeti Belediyemize ait Gedikkaya Mahallesi 1057 ada 4 nolu parselde bulunan taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/A maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satışına ilişkin ekli ihale ilanı...

Kaynak: Habermetre

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Mülkiyeti Belediyemize Ait Gedikkaya Mahallesi 1057 Ada 4 Nolu Parselde Bulunan Taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İ·hale Kanununun 35/A Maddesi Gereğince... - Haberler
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