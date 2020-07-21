Mülkiye müfettişleri, 81 ilde polis merkezi amirlikleri ve jandarma karakollarını ziyaret edecek
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Mülkiye müfettişleri, 81 ilde polis merkezi amirlikleri ve jandarma karakollarını ziyaret edecek

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, taşra birimlerinin hizmet kapasitelerini ölçmek, merkez ve taşra birimleri arasındaki iletişimi geliştirmek için hayata geçirilen İzleme ve Değerlendirme Sistemi'nin (İZDES) 'Kurumlar' bileşeni kapsamında mülkiye müfettişleri, 81 ilde polis merkezi amirlikleri ve...

Mülkiye müfettişleri, 81 ilde polis merkezi amirlikleri ve jandarma karakollarını ziyaret edecek
21.07.2020 12:43 | Son Güncelleme: 21.07.2020 12:43

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, taşra birimlerinin hizmet kapasitelerini ölçmek, merkez ve taşra birimleri arasındaki iletişimi geliştirmek için hayata geçirilen İzleme ve Değerlendirme Sistemi'nin (İZDES) 'Kurumlar' bileşeni kapsamında mülkiye müfettişleri, 81 ilde polis merkezi amirlikleri ve jandarma karakollarını ziyaret edecek.

İçişleri Bakanlığı, taşra birimlerinin hizmet kapasitelerini ölçmek, merkez ve taşra birimleri arasındaki iletişimi geliştirmek, sahadaki görüş ve önerileri doğru şekilde merkeze iletmek ve valiliklerdeki iyi uygulama örneklerini paylaşmak üzere İZDES projesini başlattı. 'İZDES 1', 'İZDES 2', 'İZDES İlçeler', 'İZDES Kurumlar' ve 'İZDES Genelgeler' olmak üzere 5 bileşenden oluşan projenin 'İZDES 1' bileşeni kapsamında mülkiye müfettişleri ve daire başkanları başkanlığında oluşturulan heyetler tarafından Nisan 2017-Ocak 2018 tarihleri arasında 80 kentte çalışma ziyaretleri gerçekleştirildi. Bu bileşenle bakanlık ve bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatlarındaki faaliyetleri incelendi. Taşra birimleri faaliyetlerinin bakanlık vizyonu, strateji ve politikalarıyla stratejik planda yer alan amaç ve hedeflere uyumluluğu tespit edildi, taşra teşkilatlarıyla koordinasyon kanalları etkinleştirildi.

'İZDES 2' bileşeni kapsamında bakan yardımcıları başkanlığında oluşturulan heyetler tarafından bugüne kadar 79 ile çalışma ziyaretleri gerçekleştirildi. Bu yıl da 34 kente çalışma ziyareti gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu bileşenle bakanlıktan hizmet alan vatandaşların ve sivil toplum örgütlerinin talep ve beklentileriyle sunulan hizmetlerden memnuniyet düzeyleri tespit ediliyor.BU YIL 8 İL 124 İLÇEYE ÇALIŞMA ZİYARETLERE GERÇEKLEŞTİRİLECEK'İZDES İlçeler' bileşeni kapsamında mülkiye başmüfettişleri başkanlığında oluşturulan heyetler tarafından geçen yıl İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun ve Van illerinin ilçelerine çalışma ziyaretleri gerçekleştirildi. Bu bileşenle kaymakamlıklar, ilçe nüfus müdürleri, ilçe jandarma komutanlıkları ve ilçe emniyet müdürlüklerinin kurumsal kapasiteleri ve kurumsal performansları ölçüldü. Güncellenmesi gereken mevzuatla bürokrasi ve kırtasiyeciliği artıran uygulamalar belirlendi ve ilçelerde yapılan iyi uygulama örnekleri tespit edildi. Bu bileşen kapsamında bu yıl 4 il 73 ilçede çalışmalar 12-26 Temmuz arasında tamamlanacak, 4 il 51 ilçede çalışmalara bu yıl sonunda başlanacak. Bu yıl içerisinde 8 il 124 ilçeye çalışma ziyaretleri gerçekleştirilecek.81 İLDE POLİS MERKEZİ AMİRLİKLERİ VE JANDARMA KARAKOLLARI ZİYARET EDİLECEK'İZDES Kurumlar' bileşeni kapsamında mülkiye başmüfettişleri başkanlığında oluşturulan heyetler tarafından geçen yıl 81 ildeki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerine çalışma ziyaretleri gerçekleştirildi. Bu bileşenle il müdürlüklerinin mevcut durumu ortaya konuldu, kurumsal kapasiteleri ortaya çıkarıldı ve performans düzeyleri tespit edildi. Afet yönetimine ilişkin güncelliğini yitiren ve bürokrasiyi arttıran mevzuat veya uygulamalar tespit edilirken, taşranın mevzuat önerileri alındı. Afet yönetiminde illerdeki iyi uygulama örneklerinin ön plana çıkarılması için çalışma yapıldı. Bileşen kapsamında bu yıl Türkiye'de bulunan tüm polis merkezi amirlikleri ve jandarma karakollarına çalışma ziyaretleri gerçekleştirilecek. İlk etapta mülkiye başmüfettişleri başkanlığında oluşturulan 55 heyet tarafından Türkiye'nin batısında bulunan 41 ilde polis merkezi amirlikleri ve jandarma karakollarının çalışma ziyaretleri 20 Temmuz-21 Ağustos tarihlerinde tamamlanacak. Geriye kalan 40 ilde çalışma ziyaretleri 1-31 Ekim tarihlerinde yapılarak, bu yılın sonunda Türkiye genelindeki polis merkezi amirlikleri ve jandarma karakollarının tümünün ziyaretleri tamamlanacak.'İZDES Genelgeler' bileşeni kapsamında bu yıl mülkiye başmüfettişleri tarafından 81 il valiliğinin bakanlıkça son üç yıllık süreçte yayımlanan ve hassasiyet arz eden genelgelere uyumunu denetlemek amacıyla çalışma ziyaretleri 1-30 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Öte yandan, İZDES İlçeler ve Kurumlar denetimleri kapsamında 69 mülkiye müfettişi görevlerine başladı.


Kaynak: DHA

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