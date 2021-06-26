Mülkiye Başmüfettişi Metin Yılmaz, Vali Ali Hamza Pehlivan'ı Ziyaret Etti

Mülkiye Başmüfettişi Metin Yılmaz; Mülkiye Müfettişi Mehmet Alper Çığ, Kaymakam adayları Enes Özkan ve Mete Öztürk, Dernek Denetçisi Muhammet Fatih Gürdal ile birlikte Valimiz Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.