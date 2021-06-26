Mülkiye Başmüfettişi Metin Yılmaz, Vali Ali Hamza Pehlivan'ı Ziyaret Etti
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Mülkiye Başmüfettişi Metin Yılmaz, Vali Ali Hamza Pehlivan'ı Ziyaret Etti

Mülkiye Başmüfettişi Metin Yılmaz, Vali Ali Hamza Pehlivan'ı Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Mülkiye Başmüfettişi Metin Yılmaz; Mülkiye Müfettişi Mehmet Alper Çığ, Kaymakam adayları Enes Özkan ve Mete Öztürk, Dernek Denetçisi Muhammet Fatih Gürdal ile birlikte Valimiz Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.

Mülkiye Başmüfettişi Metin Yılmaz; Mülkiye Müfettişi Mehmet Alper Çığ, Kaymakam adayları Enes Özkan ve Mete Öztürk, Dernek Denetçisi Muhammet Fatih Gürdal ile birlikte Valimiz Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret etti.

Valilik makamında yapılan görüşmede çeşitli konularda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: Habermetre

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