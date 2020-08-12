Mülkiye başmüfettişi Kaymak, Hanönü ilçesinde denetlemelerde bulundu İçişleri Bakanlığınca başlatılan İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi kapsamında denetimlerde bulunmak üzere Bakanlık bürokratlarından Vali-Mülkiye Başmüfettişi Osman Kaymak, Hanönü ilçesinde denetlemelerde bulundu.

İçişleri Bakanlığınca başlatılan İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi kapsamında denetimlerde bulunmak üzere Bakanlık bürokratlarından Vali-Mülkiye Başmüfettişi Osman Kaymak, Hanönü ilçesinde denetlemelerde bulundu.

Hanönü İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Bölük Komutanlığında denetlemelerde bulunan Kaymak, Hanönü Kaymakamı Ahmet Raşit Orhan'ı da makamında ziyaret etti.

Denetimlerinin ardından ilçeyi gezen Osman Kaymak'a, Kaymakam Ahmet Raşit Orhan eşlik etti.

Kaynak: AA