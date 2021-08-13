Mülkiye Başmüfettişi Hamdi Bilge Aktaş'tan, Vali Yaşar Karadeniz'e Ziyaret
İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi kapsamında Manisa'da bulunan İZDES Heyeti Başkanı Vali/Mülkiye Başmüfettişi Hamdi Bilge Aktaş, beraberinde Salihli Kaymakamı M.
İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi kapsamında Manisa'da bulunan İZDES Heyeti Başkanı Vali/Mülkiye Başmüfettişi Hamdi Bilge Aktaş, beraberinde Salihli Kaymakamı M. Kamil Sağlam ile birlikte Vali Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti.
İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi kapsamında tamamlanan saha çalışmalarının değerlendirildiği ziyaret sonrasında, Vali/ Mülkiye Başmüfettişi Hamdi Bilge Aktaş, Vali Yaşar Karadeniz'e veda ederek Manisa'dan ayrıldı.
Kaynak: Habermetre