Mülkiye Başmüfettişi Hamdi Bilge Aktaş'tan, Vali Yaşar Karadeniz'e Ziyaret

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi kapsamında Manisa'da bulunan İZDES Heyeti Başkanı Vali/Mülkiye Başmüfettişi Hamdi Bilge Aktaş, beraberinde Salihli Kaymakamı M.