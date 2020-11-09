Mülkiye Başmüfettişi Aktaş'tan Cizre Kaymakamı Sinanoğlu'na ziyaret
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Mülkiye Başmüfettişi Aktaş'tan Cizre Kaymakamı Sinanoğlu'na ziyaret

09.11.2020 12:41 | Son Güncelleme: 09.11.2020 12:44
Mülkiye Başmüfettişi Aktaş'tan Cizre Kaymakamı Sinanoğlu'na ziyaret

Mülkiye Başmüfettişi Hamdi Bilge Aktaş Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu'nu ziyaret etti.

Mülkiye Başmüfettişi Hamdi Bilge Aktaş Cizre Kaymakamı Davut Sinanoğlu'nu ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Cizre'ye gelen Aktaş beraberindeki heyetle Kaymakamlığa geçti.

Aktaş, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinanoğlu ile görüştü.

Aktaş ve beraberindeki heyet daha sonra Cizre'nin tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Yel

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