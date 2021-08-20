Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Resmi Gazetede
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Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Resmi Gazetede

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Resmi Gazetede
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Kararname ile 624 mülki idare amirinin yeri değişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Kararname ile 624 mülki idare amirinin yeri değişti.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan, hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 624 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. ve 3. maddeleri gereğince yapıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

624 mülki idare amirinin görev yeri değişti
624 mülki idare amirinin görev yeri değişti
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