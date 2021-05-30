Mülk kavgasında ağabeyini öldürdü

Amasya'nın Merzifon ilçesinde babalarına ait daire yüzünden çıkan kavgada kardeş, ağabeyini öldürdü.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde babalarına ait daire yüzünden çıkan kavgada kardeş, ağabeyini öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde aynı binanada farklı katlarda ikamet eden iki kardeş, babalarına ait dairenin kullanımı sebebiyle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli M.C.(39), ikametindeki ruhsatlı tabanca ile ağabeyi V.C.'nin (41)

üzerine doğru 1 el ateş etti.

Kardeşinin kurşunuyla yaralanan V.C.'den çıkan mermi yanında bulunan kızına da isabet etti.

Yaralı şahıslardan abi V.C., Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ölen şahsın Amasya sevk edilen yaralı kızının durumu iyi olduğu öğrenildi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı