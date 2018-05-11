Mülakata Giren İbrahim Tatlıses'ten İlk Açıklama: Süper Geçti
AK Parti İzmir Milletvekili aday adayı İbrahim Tatlıses, AK Parti Genel Merkezi'ne gelerek mülakata girdi. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü türkücü, "Mülakat süper geçti" dedi.
AK Parti Genel Merkezi'ne gelen AK Parti İzmir Milletvekili aday adayı İbrahim Tatlıses mülakat çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"MÜLAKAET SÜPER GEÇTİ"
Mülakat çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tatlıses, "Mülakata girdik, henüz adaylık belli değil. Mülakat süper geçti. Reis ile birlikte yola devam" dedi.
"BÜTÜN HER ŞEYİM İZMİR'DE"
Bütün her şeyinin İzmir'de olduğunu belirten ünlü türkücü, "İzmir'e yerleştiğim için oradan aday adayı oldum. Bütün her şeyim İzmir'de şuan. Herhangi bir planımız yok. Beyefendinin yanında durmak yeter bize" ifadelerini kullandı.
YORUMLAR (22)
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İzmiride hallettim diyorsun yani.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Meclis iyice şenlendi kavga olursa bir türkü patlatir şappi şappi der çiğköfte yoğurup meclisin tavanina atar kivami iyi derCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Tüm yorumlari okudum destek çıkan yok bu milletin hala akli selim oldugunu gösteriyorCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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MECLİSEDE BÖYLE GÖMLEĞİ DIŞARDA GELİRCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Böyle ,BİRİKİMLİ,EGİTİMLİ ,ENTELEKTÜEL ,DÜZGÜN Birinin ADAY OLMASI ,Bir İZMİRLİ Olarak ,fazlasıyla mutlu etti:)Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır