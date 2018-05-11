Mülakata Giren İbrahim Tatlıses'ten İlk Açıklama: Süper Geçti

AK Parti Genel Merkezi'ne gelen AK Parti İzmir Milletvekili aday adayı İbrahim Tatlıses mülakat çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"MÜLAKAET SÜPER GEÇTİ"

Mülakat çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tatlıses, "Mülakata girdik, henüz adaylık belli değil. Mülakat süper geçti. Reis ile birlikte yola devam" dedi.

"BÜTÜN HER ŞEYİM İZMİR'DE"

Bütün her şeyinin İzmir'de olduğunu belirten ünlü türkücü, "İzmir'e yerleştiğim için oradan aday adayı oldum. Bütün her şeyim İzmir'de şuan. Herhangi bir planımız yok. Beyefendinin yanında durmak yeter bize" ifadelerini kullandı.