Mülakat kalktı mı? Atamalarda mülakat olacak mı?
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Mülakat kalktı mı? Atamalarda mülakat olacak mı?

23.02.2021 09:06 | Son Güncelleme: 23.02.2021 09:10
Mülakat kalktı mı? Atamalarda mülakat olacak mı?

İnsan Hakları Eylem Planı'na göre kamu görevine ilk defa yapılacak tayinlerde yapılan mülakat konusunda yeni karar alındı. Peki, mülakat kalktı mı? Atamalarda mülakat olacak mı? İşte merak edilen soruların yanıtları!

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı ile kamuda önemli değişiklikler yapılması planlanıyor. Yeni düzenlemelerde en çok mülakat kalktı mı? Atamalarda mülakat olacak mı gibi konular merak ediliyor.

ATAMALARDA MÜLAKAT OLACAK MI?

İnsan Hakları Eylem Planı'na göre kamu görevine ilk defa yapılacak tayinlerde görevin niteliğinin gerektirdiği haller dışında mülakat kaldırılacak, tayinler yalnızca merkezi sınav sonuçlarına göre yapılacak. Mülakatın kaldırılmasıyla torpil tartışmalarının da önüne geçilecek.

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı ile kamuda önemli değişiklikler yapılması planlanıyor. Edinilen bilgilere göre kamu görevine ilk defa yapılacak tayinlerde görevin niteliğinin gerektirdiği hâller dışında mülakat kaldırılacak, atamalar sadece merkezî sınav sonuçlarına göre yapılacak. Böylelikle, kamuya alımlarda mülakatın çok zaman alması ve bu konuda yaşanan aksaklıklar sebebiyle oluşan sıkıntılar giderilmiş olacak.

Bunların yanı sıra, tedbirsiz ve dikkatsiz davranışlar sonucu insan hayatının zarar görmemesi için kamu kurum ve kuruluşları, gerek düzenleyici ve denetleyici gerekse de icra eden merci olarak her türlü tedbiri titiz bir şekilde alacak ve uygulamasını takip edecek. Bir başka mesleği yapan kişilerin avukatlık stajı yapabilmesine de imkân sağlanacak. Kamu avukatlarının çalışma esasları ve özlük hakları iyileştirilecek.

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