Mukteda es-Sadr: Trump'ın konuşması ABD-İran krizini bitirdi

08.01.2020 22:51 | Son Güncelleme: 08.01.2020 22:51

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Hem İran hem de ABD tarafından yapılan 'gerginliği azaltıcı' açıklamaların ardından İran ile krizin sona erdiğini ve milis gruplarına saldırı yapmamaları çağrısında bulunduğunu söyledi.



Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan din adamı, yaptığı açıklamada, önümüzdeki 15 gün içinde ülkenin egemenliğini ve bağımsızlığını koruyabilecek yeni güçlü bir Irak hükümetinin kurulması adına erken seçim yapılması gerektiğini belirterek, Iraklıların ülkedeki yabancı askeri varlığı da sonlandırması gerektiğini dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle