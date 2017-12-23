Mukri Yeniden Cezayir'de Barış Toplumu Hareketi Başkanı

Cezayir'in İslami eğilimli en büyük partisi Barış Toplumu Hareketi eski başkanı Abdurrazık Mukri yeniden parti başkanlığına getirildi.



Barış Toplumu Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kendini feshederek Hareketin çatısı altına giren Değişim Cephesi'yle aylar önce imzalanan anlaşmadaki dönüşümlü liderlik gereği Mukri, partinin yeniden başkanı oldu.



Mukri'nin, Değişim Cephesi lideri Abdulmecid Munasıra'nın yerine geldiği ifade edildi.



İki partinin belirlediği yol haritası ise Munasıra'nın, Barış Toplumu Hareketi'ne 5 ay liderlik yapmasını daha sonra yönetimi tekrar Mukri'ye devretmesini öngörüyordu. Anlaşmaya göre, Munasıra'nın görev süresi bu yıl sonunda bitiyor. Mukri de 2018 yılının Mayıs ayına kadar görevde kalacak.