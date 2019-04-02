Mükerrem Tollu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde MHP Mersin Erdemli belediye başkan adayı olan Mükerrem Tollu isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. Mersin Erdemli ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Mükerrem Tollu isimli MHP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde MHP Mersin Erdemli adayı Mükerrem Tollu kimdir? MHP Mersin Erdemli adayı Mükerrem Tollu yüzde kaç oy aldı?

Mükerrem Tollu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde MHP Mersin Erdemli belediye başkan adayı olarak gösterilen Mükerrem Tollu Erdemli ilçesinde % 42,07 oranında oy almıştır. Erdemli ilçesinde % 42,07 oranında oy olan Mükerrem Tollu adlı MHP adayı toplamda 36.720 adet oy sayısına ulaştı.

Mükerrem Tollu Kimdir?

1961 yılında Mersin'in Erdemli ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Erdemli'de tamamladı. Anadolu Universitesi, İşletme Fakültesinden mezun oldu. 1985 senesinde Türk Ticaret Bankasında çalışma hayatına başlayan Tollu, aynı sene içerisinde Erdemli Belediyesinde Temizlik işleri Müdürü olarak göreve başladı. 2004 senesine kadar Erdemli Belediyesinde, Temizlik, Hal, Hesap İşleri ve Yazı İşleri Müdürlüklerinde bulundu.

29 Mart 2009 Mahalli İdareler ve yerel seçimler sonucunda MHP'den Erdemli Belediye Başkanı seçilen Mükerrem Tollu halen Erdemli belediye başkanıdır. Tollu, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde yeniden Cumhur İttifakı Erdemli Belediye Başkan adayı oldu. Tollu evli ve 2 çocuk babasıdır.

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