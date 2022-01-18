Mukansanga, Afrika Uluslar Kupası maçını yöneten ilk kadın hakem oldu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mukansanga, Afrika Uluslar Kupası maçını yöneten ilk kadın hakem oldu

Mukansanga, Afrika Uluslar Kupası maçını yöneten ilk kadın hakem oldu
AA / Fatih Erel - Haberler | Spor

Ruandalı hakem Salima Rhadia Mukansanga, bir Afrika Uluslar Kupası maçında düdük çalan ilk kadın orta hakem oldu.

Ruandalı hakem Salima Rhadia Mukansanga, bir Afrika Uluslar Kupası maçında düdük çalan ilk kadın orta hakem oldu.

Kamerun'un ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada, 35 yaşındaki Mukansanga, Zimbabve ile Gine arasındaki B Grubu maçını yönetti.

Maçta görev alan diğer kadın hakemler ise yardımcı hakemler Carine Atemzabong (Kamerun) ve Fatiha Jermoumi (Fas) ile VAR hakemi Bouchra Karboubi (Fas) oldu.

10 Ocak 2022'de Mukansanga, Afrika Uluslar Kupası'nda Gine ile Malavi arasında oynanan maçta ilk kadın dördüncü hakem olarak tarihe geçmişti.

AA / Fatih Erel - Spor Haberleri

Zimbabwe, Kamerun, Afrika, Gine, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title