Müjgan hemşire, intihardan önce eşiyle görüntülü konuşmuş

16.01.2020 12:05 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:05

İZMİR'in Bornova ilçesinde, şırınga ile koluna sıvı enjekte ederek yaşamına son veren hemşire Müjgan Ö.'nün (30), bundan kısa süre önce eşiyle görüntülü konuşma yaptığı ve akşam için plan yaptıkları iddia edildi. Müjgan Ö.'nün cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Muğla'ya gönderildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Evka- 4 Mahallesi Barbaros Caddesi üzerindeki apartmanda meydana geldi. İddiaya göre hemşire Müjgan Ö., evde kimsenin olmadığı sırada, şırınga ile koluna sıvı bir madde enjekte etti. Kısa süre sonra fenalaşan Müjgan Ö., yere yığıldı. Müjgan Ö.'den haber alamaması üzerine kapıyı kırarak eve giren Yusuf Ö., eşini hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Müjgan Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, evde inceleme yapan polis, Müjgan Ö.'nün cesedinin yanında şırınga ve sıvı madde olduğunu tespit etti. Müjgan Ö.'nün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Ege Üniversitesi Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Müjgan Ö. ve eşinin, geçmiş dönemlerde bazı sorunlar yaşadığı, fakat çiftin bu sorunları aştığı iddia edildi.3 yaşında bir kız çocuğu olan Müjgan Ö.'nün intiharından önce, eşiyle görüntülü telefon konuşması yaptığı ve ikilinin Müjgan Ö.'nün nöbeti sonrası için plan yaptıkları belirtildi.İkilinin konuşma sırasında hiçbir olumsuzluk yaşamadıkları ve çocukları hakkında konuştukları da iddia edildi.İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsinin ardından Müjgan Ö.'nün cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak, toprağa verilmek üzere memleketi Muğla'ya götürüldü.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.