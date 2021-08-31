Müjgan Ferhan Şensoy kimdir?
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Müjgan Ferhan Şensoy kimdir?

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Şensoy'un adını taşıyan ve hamileliğinin son aylarında olan kızı Müjgan Ferhan Şensoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma "Babam uçtu göklere…" notunu yazdı. Şensoy'un diğer kızı Derya ise "Çok ama çok üzgünüm. Seni çok seviyorum babacım" açıklamasını yaptı. Peki, Müjgan Ferhan Şensoy kimdir?

Eski eşi Derya Baykal'dan iki kızı olan Ferhan Şensoy için başsağlığı mesajları yayınlandı. Şensoy'un hamileliğinin son aylarında olan kızı Müjgan Ferhan Şensoy da Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Ortaoyuncular hesabının vefat mesajını alıntılayan Müjgan Şensoy, "Babam uçtu göklere..." notunu düştü. Peki, Müjgan Ferhan Şensoy kimdir?

MÜJGAN FERHAN ŞENSOY KİMDİR?

Doğum tarihi: 24 Ocak 1989 Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Kaç yaşında: 32yaşında

Kardeşleri: Derya Şensoy, Mert Baykal

İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda, Haldun Taner'in Keşanlı Ali Destanı'nı sahneye koyan Şensoy, o sene, Anca Visdey'in Don Juan ile Madonna oyununu Fransızca'dan çevirdi. Yönettiği oyunda, oyuncu Derya Baykal'la sahneyi paylaşan Şensoy, daha sonra Baykal'la hayatını birleştirdi. Bu evlilikten Müjgan Ferhan (1989) ve Neriman Derya (1990) adında iki kızı oldu. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Müjgan Ferhan Şensoy medyadan uzak bir yaşam sürüyor.

Müjgan Ferhan Şensoy kimdir?
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