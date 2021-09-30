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Müjdeyi Bakan Soylu verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Müjdeyi Bakan Soylu verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hizmete hazır yeni nesil nüfus müdürlüklerini tanıttı.

BURSA (İHA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hizmete hazır yeni nesil nüfus müdürlüklerini tanıttı.

Bursa'da yeni konseptte hazırlanan İl Nüfus Müdürlüğü, 16 İlçe Nüfus Müdürlüğü ve 2 şeflik ile birlikte 19 nokta vatandaşa hizmet verecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Bursa'da hizmete giren yeni konsept nüfus müdürlükleri ile ilgili paylaşımda bulundu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Soylu, "Bursa'ya yeni konsept Nüfus Müdürlüklerimiz #YakıştıMıYakıştı Bursa'da, İl Nüfus Müdürlüğümüz ile birlikte 16 İlçe Nüfus Müdürlüğümüz ve 2 şeflik olmak üzere 19 nokta, yeni konseptle hizmete hazır..." mesajını paylaşırken, yeni hizmet binalarının fotoğraflarını paylaştı. - BURSA

Müjdeyi Bakan Soylu verdi

Müjdeyi Bakan Soylu verdi

Müjdeyi Bakan Soylu verdi

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