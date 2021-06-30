Müjdeli haberi Burak Özçivit verdi
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Müjdeli haberi Burak Özçivit verdi

Müjdeli haberi Burak Özçivit verdi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Özçivit, eşinin yeni bir projeyle sevenlerinin karşısına çıkacağını müjdeledi. İşte detaylar...

Kurululuş Osman'ın sezon finali yapmasına rağmen bir süre daha İstanbul'da kalıp işlerini halledeceklerini belirten Özçivit, "Tatil planı henüz yapamadık, çekimlerden fırsat bulamadığımız için işlerimiz birikmişti. İşleri toparladıktan sonra ailece tatile çıkacağız" dedi.

"FAHRİYE'NİN SİZE SÜRPRİZLERİ OLACAK"

Fahriye Evcen'e yöneltilen, "Yeni bir projeniz var mı?" sorusuna araya girerek yanıt veren Burak Özçivit, "Benim devam eden projem var fakat Fahriye'nin süprizi değil sürprizleri olacak. Asıl haberler onda. Zamanı geldiğinde bilgisini sizlerle paylaşacak" diyerek büyük heyecan uyandırdı.

Müjdeli haberi Burak Özçivit verdi
Müjdeli haberi Burak Özçivit verdi

Kaynak: Snob Magazin

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