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Müjdeli haber! Bebek geliyor

Müjdeli haber! Bebek geliyor
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz mayıs ayında evlenen Can Tanrıyar ve Tamar Oner çiftinden müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

Şafak Demircioğlu ile evliliğinden iki çocuğu olan gazeteci ve yapımcı Can Tanrıyar, üçüncü kez baba olmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz mayıs ayında Tamar Oner ile evlenen Tanrıyar, müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

"DUALARIMIZ KABUL OLDU

Tanrıyar, "Baba oluyorum! İki oğlum vardı bakalım üçüncüsü kız mı olacak yoksa erkek mi? Öncelikle sağlıklı olsun da… Allah'a şükürler olsun…" diyerek mutluluğunu paylaştı.

Tamar Oner ise, "Muhteşem bir süreç yaşıyoruz. Şimdiden bebek mobilyaları seçilmeye başlandı. Dualarımız kabul oldu" ifadelerini kullandı.

Müjdeli haber! Bebek geliyor

Müjdeli haber! Bebek geliyor

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