Müjde ne? Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı müjde nedir? Cumhurbaşkanı bugün ne açıklayacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde TRT ve TRT Haber ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Canlı yayında müjde açıklayacağız sözlerine yer veren Recep Tayyip Erdoğan, Uzun Mehmet Camii'nin ardından açıklamalara yer verecek. Basında yeralan haberlere göre doğal gaz müjdesi verilecek. Bu kapsamda "Müjde ne? Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı müjde nedir?" sorularının yanıtları merak ediliyor.

Cumhurbaşkanı bugün ne açıklayacak? sorusu yanıt arıyor. Bugün açılışı yapılacak olan Uzun Mehmet Camii'nin ardından açıklamalara yer verecek olan Recep Tayyip Erdoğan "Cuma günü Zonguldak'ta bir müjde açıklayacağız" sözlerine yer verdi. Bu açıklamanın ardından "Cuma günü müjde ne olabilir?" "Erdoğan'ın cuma günü vereceği müjde ne olabilir?" gibi soruları sorulmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında, petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına ilişkin yeni müjdeyi cuma günü Zonguldak'ta vereceğini açıkladı. Müjde ne? Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı müjde nedir?

MÜJDE NE?

Geçen yıl Karadeniz'de keşfedilen 405 milyar metreküp gaz tüm Türkiye'yi sevindirirken, herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zonguldak'tan vereceği müjdeye kilitlendi. Bu kapsamda "Müjde ne? Erdoğan'ın müjdesi ne oldu?" sorularına yanıt arandı.

BAKAN DÖNMEZ'İN PAYLAŞIMI HEYECANLANDIRDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de yeni bir gaz keşfine yönelik açıklama yapması beklenirken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım heyecanın dozunu artırdı.

BAKAN DÖNMEZ TARİH VE SAATİ VERDİ

Bakanın yaptığı paylaşım beklenen gaz keşfi açıklamalarını desteklerken, Dönmez paylaşımda tarih ve saate de yer verdi. Paylaşımda, 4 Haziran saat 18:00 işaret edildi.

FAHRETTİN ALTUN: NEFESLER TUTULDU

Dönmez'in yaptığı bu paylaşımı alıntılayan İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise, "Nefesler tutuldu. Geri sayım başladı..." ifadelerine yer verdi.

KARADENİZ'DE 405 MİLYAR METREKÜP GAZ BULUNMUŞTU

Öte yandan geçen yıl Karadeniz'de yapılan keşif çalışmalarında Tuna-1 kuyusunda 405 milyar metreküp gaz bulmutu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, üretimin ise 2023 yılına kadar başlayabileceğini aktarmıştı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN AÇIKLAYACAĞI MÜJDE: CUMHURBAŞKANI BUGÜN NE AÇIKLAYACAK?

Tüm bu gelişmeler olurken ABD'li yayın organı Bloomberg'den, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'in Kuzey Sakarya Sahası'nda yer alan arama kuyusu Amasra-1'de devam eden petrol ve doğal gaz arama çalışmaları hakkında "Cuma günü Zonguldak'ta bir müjde açıklayacağız" sözleri üzerine dikkat çekici bir iddia geldi.

Bloomberg'de yer alan habere göre, Türkiye'nin Karadeniz'deki Amasra-1 kuyusunda ciddi miktarda doğal gaz tespit ettiği belirtilerek, Erdoğan'ın yarın açıklayacağı müjdenin bu olduğu ifade edildi. Haberde ayrıca, Türk yetkililerin keşfedilen doğal gazı, devlet petrol şirketi TPAO'nun çıkaracağını ve bunun için herhangi bir dış finansmana ihtiyaç duyulmayacağını söylediği belirtildi. Amasra-1 kuyusunda tespit edildiği öne sürülen doğal gaza ilişkin Enerji Bakanlığının yorum yapmaktan kaçındığı kaydedildi.