Müjde ne? Nerede, ne kadar doğalgaz bulundu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Müjde ne? Nerede, ne kadar doğalgaz bulundu?

Müjde ne? Nerede, ne kadar doğalgaz bulundu?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Merakla beklenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan müjde ne? Müjde ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjde ne? Yeni doğalgaz kaynağı mı bulundu? Yeni müjde! Nerede, ne kadar doğalgaz bulundu?

Merakla beklenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan müjde ne? Müjde ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjde ne? Yeni doğalgaz kaynağı mı bulundu? Yeni müjde!

NEREDE, NE KADAR DOĞALGAZ BULUNDU?

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz gazını Türkiye'ye yayacak Filyos Doğal Gaz İşletme Tesisi'nin temelini atıyor. Törende milyonların heyecanla beklediği müjdeyi açıklayan Erdoğan, "Amasra 1 kuyusunda 135 milyar metreküplük doğal gaz rezervi daha keşfettik" dedi. Böylece Karadeniz'de bulunan gaz rezervi 540 milyar metreküpe çıkmış oldu.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Murat Kurum Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola İrem Derici Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Ozan Tufan Abdullah Avcı Roland Garros Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Müjde ne? Nerede, ne kadar doğalgaz bulundu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 20:54:55. #1.15#

title