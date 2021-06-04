Müjde ne? Nerede, ne kadar doğalgaz bulundu?

Merakla beklenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan müjde ne? Müjde ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjde ne? Yeni doğalgaz kaynağı mı bulundu? Yeni müjde! Nerede, ne kadar doğalgaz bulundu?

Merakla beklenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan müjde ne? Müjde ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjde ne? Yeni doğalgaz kaynağı mı bulundu? Yeni müjde!

NEREDE, NE KADAR DOĞALGAZ BULUNDU?

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz gazını Türkiye'ye yayacak Filyos Doğal Gaz İşletme Tesisi'nin temelini atıyor. Törende milyonların heyecanla beklediği müjdeyi açıklayan Erdoğan, "Amasra 1 kuyusunda 135 milyar metreküplük doğal gaz rezervi daha keşfettik" dedi. Böylece Karadeniz'de bulunan gaz rezervi 540 milyar metreküpe çıkmış oldu.