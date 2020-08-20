'Müjde' borsaya haraket getirdi Borsa, günü 1.126,80 puandan kapatarak 30 Temmuz tarihinden bu yana en yüksek kapanışı gerçekleştirdi.

Borsa, günü 1.126,80 puandan kapatarak 30 Temmuz tarihinden bu yana en yüksek kapanışı gerçekleştirdi.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü 2,09 puanlık artışa 1.126,80 puandan kapatarak 30 Temmuz'dan bu tarafa en yüksek kapanışını yaptı. Toplam işlem hacmi 24,2 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,05, holding endeksi de 0,08 değer kaybetti.

(İHA)

Kaynak: İHA