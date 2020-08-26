Müjde Ar, gürültü yapan otele işlem yapmayan Bodrum Belediyesi'ni CİMER'e şikayet etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Müjde Ar, gürültü yapan otele işlem yapmayan Bodrum Belediyesi'ni CİMER'e şikayet etti

BODRUM'a bağlı Gündoğan Mahallesinde yaşayan ünlü oyuncu Müjde Ar, evinin yakınındaki gürültü kirliliğine neden olduğu belirlenip, hakkında idari yaptırım kararı alınan otele Bodrum Belediyesi'nce hiçbir işlem yapılmadığını belirterek, avukatı aracılığıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim...

Müjde Ar, gürültü yapan otele işlem yapmayan Bodrum Belediyesi'ni CİMER'e şikayet etti
26.08.2020 16:12 | Son Güncelleme: 26.08.2020 16:30

BODRUM'a bağlı Gündoğan Mahallesinde yaşayan ünlü oyuncu Müjde Ar, evinin yakınındaki gürültü kirliliğine neden olduğu belirlenip, hakkında idari yaptırım kararı alınan otele Bodrum Belediyesi'nce hiçbir işlem yapılmadığını belirterek, avukatı aracılığıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne şikayetçi oldu.

Bir süredir Bodrum'da yaşayan Müjde Ar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a mektup yazarak, Gündoğan'daki ünlü bir otel ile restoranı gürültü kirliliği yaptıkları gerekçesiyle bir süre önce şikayet etmişti. Daha sonra hem söz konusu işletmelere hem de Başkan Aras'a dava açan Ar, bir sür önce de 'Gürültüsüz Yaşam' adında bir platform kuracağını açıklamıştı. Müjde Ar'dan şimdide avukatı aracılığıyla CİMER'e dilekçe gönderip, yaşadığı Gündoğan Mahallesi, Kızılburun mevkiindeki yüksek sesle müzik sesle yayın yapan bir otel hakkında gerekli idari yaptırımların yapılmadığını belirtip Bodrum Belediyesi'nden şikayetçi oldu. Ar, Avukatı Mustafa Emre Atmaca aracılığıyla CİMER'e gönderdiği dilekçesinde, Gündoğan Mahallesi'ndeki yüksek sesle canlı müzik yapan söz konusu otel ile ilgili olarak birçok kez ilgili kurumlara şikayet dilekçesi verildiğini belirtti.

Bodrum Belediye Başkanlığı'na 22 Temmuz'da verilen son dilekçe sonucunda bahse konu otelde yapılan gürültü ölçümlerinde sınır değerlerinin aşıldığının tespit edilip, idari yaptırım kararı alındığına da dilekçede yer verilerek, "Ancak süre içinde şikayet konusu işletme için hiçbir tedbir, uyarma, para cezası, ruhsat iptali, kapatma veya benzeri uygulama yapılmadığı sabittir. İlgili işletme ile ilgili birçok kez aynı sebepten kaynaklı idari yaptırım kararı almasına binaen 2872 Sayılı Çevre Kanunu hükmünce işletmenin müzik ruhsatının veya işletme ruhsatının iptali veya gerekli tedbirleri içerir idari yaptırım kararları alınması elzemken bu husus ilgili Belediye tarafından sürekli atlanmıştır. Bu nedenlerle Bodrum Belediye Başkanlığı'nca yerine getirilmeyen işlemlerin denetimi için tarafınıza başvurma zorunluluğu doğmuştur. Gereğinin yapılmasını arz ederiz" denildi.

Ar, avukatı aracılığıyla CİMER'e gönderdiği dilekçesine söz konusu otel hakkındaki daha önce yaptıkları şikayet dilekçelerini ve alınan idari yaptırım kararını ekledi.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi 3. Sayfa
Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi
Çanakkaleli çiftçinin bahçesinde yetişti! 5 parmaklı patlıcanı görenler gözlerine inanamıyor Ekonomi
Çanakkaleli çiftçinin bahçesinde yetişti! 5 parmaklı patlıcanı görenler gözlerine inanamıyor
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı Politika
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı
Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı 3. Sayfa
Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı
Sade bir nikahla evlenen genç çift, ailelerinin düğün için ayırdığı parayla hayallerindeki iş yerini açtı Ekonomi
Sade bir nikahla evlenen genç çift, ailelerinin düğün için ayırdığı parayla hayallerindeki iş yerini açtı
Tecavüzle suçlanan uzman çavuş Musa Orhan'ın tahliyesinde gerekçe açıklandı 3. Sayfa
Tecavüzle suçlanan uzman çavuş Musa Orhan'ın tahliyesinde gerekçe açıklandı
Amerika'da siyahi vatandaşın vurulmasının ardından çıkan protestolarda olağanüstü hal ilan edildi
Amerika'da siyahi vatandaşın vurulmasının ardından çıkan protestolarda olağanüstü hal ilan edildi
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti
MSB'den Doğu Akdeniz'de gerçekleşen eğitimlere ilişkin paylaşım
MSB'den Doğu Akdeniz'de gerçekleşen eğitimlere ilişkin paylaşım
Antika sevdasını 'Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum' diyerek anlattı
Antika sevdasını "Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum" diyerek anlattı
Austrian Post, Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e yükseltti
Austrian Post, Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e yükseltti
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geldi
Rusya'dan Türkiye'ye 'Ortak helikopter üretimine açığız' çağrısı
Rusya'dan Türkiye'ye "Ortak helikopter üretimine açığız" çağrısı
American Airlines, koronavirüs nedeniyle 19 bin çalışanının işine son verecek
American Airlines, koronavirüs nedeniyle 19 bin çalışanının işine son verecek
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
Koronavirüse yakalanan bir profesör daha hayata gözlerini yumdu
Koronavirüse yakalanan bir profesör daha hayata gözlerini yumdu
İzmir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında düğünler 2,5 saatle sınırlandırıldı
İzmir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında düğünler 2,5 saatle sınırlandırıldı
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek
Ayasofya'da söyledikleri tepki çeken Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Atatürk' vurgulu paylaşım
Ayasofya'da söyledikleri tepki çeken Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan "Atatürk" vurgulu paylaşım
Hakkari'deki tatbikat ile Mersin'deki kazada 2 askerimiz şehit oldu
Hakkari'deki tatbikat ile Mersin'deki kazada 2 askerimiz şehit oldu
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 'Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı' iddialarına yanıt verdi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı "Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı" iddialarına yanıt verdi
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu
Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı
Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı
Kız kardeşinin boğazını kesip defalarca bıçaklamıştı! Nedeni, laubali davranmasıymış
Kız kardeşinin boğazını kesip defalarca bıçaklamıştı! Nedeni, laubali davranmasıymış
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Yunanistan, Akdeniz'de kıta sahanlığını artırma kararı aldı
Yunanistan, Akdeniz'de kıta sahanlığını artırma kararı aldı
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı
Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı
Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Oruç Reis Fatih Dönmez Donald Trump Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Sezen Aksu Murat Dalkılıç Engin Altan Düzyatan
Spor Ali Koç Metin Oktay Fatih Terim Sinan Gümüş Caner Erkin
Daha Fazla Barcelona Gaziantep Musa Orhan Yunanistan
Şu an buradasınız: Müjde Ar, gürültü yapan otele işlem yapmayan Bodrum Belediyesi'ni CİMER'e şikayet etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.8.2020 16:30:43. #1.14#
title