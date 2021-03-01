Müjdat Gezen Metin Akpınar kararı! Müjdat Gezen Metin Akpınar neler dedi?

Son günlerde gündemde olan e çok konuşulan Müjdat Gezen Metin Akpınar kararı! Müjdat Gezen Metin Akpınar neler dedi? Müjdat Gezen Metin Akpınar davası nedir? Müjdat Gezen kaç yaşında? Metin Akpınar kaç yaşında?

Bugün sonuçlanan Müjdat Gezen Metin Akpınar davası nedir? Müjdat Gezen Metin Akpınar kararı! Müjdat Gezen Metin Akpınar neler dedi? Müjdat Gezen kaç yaşında? Metin Akpınar kaç yaşında?

MÜJDAT GEZEN METİN AKPINAR KARARI

Son dakika! Cumhurbaşkanı'na hakaret etmekle suçlanan sanatçı Müjdat Gezen ve Metin Akpınar, 4'er yıldan 8'er aya kadar hapis cezasıyla yargılandıkları davadan beraat etti.

MÜJDAT GEZEN METİN AKPINAR DAVASI!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında 21 Aralık 2018'de konuk oldukları Halk TV'de Uğur Dündar tarafından sunulan "Halk Arenası" adlı programda yaptıkları açıklamalar üzerine soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında polis eşliğinde Anadolu Adalet Sarayı'na gelen Müjdat Gezen ve Metin Akpınar sevk edildikleri Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmıştı. İki sanatçının, 4'er yıldan 8'er aya kadar hapis cezasıyla yargılanmalarına devam ediliyordu.