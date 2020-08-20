Müjdat Gezen: Kendinize iyi bakın çocuklar
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Müjdat Gezen: Kendinize iyi bakın çocuklar

Türk tiyatrosunun ve Yeşilçam'ın önemli isimlerinden Müjdat Gezen önceki gün İstinyePark'da objektiflere yansıdı. Gezen, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Kendinize iyi bakın çocuklar" dedi

Müjdat Gezen: Kendinize iyi bakın çocuklar
20.08.2020 12:53 | Son Güncelleme: 20.08.2020 13:47

Vale noktasında aracını teslim eden ve görevlilere bir kaç mağazanın yerini soran Gezen, alışveriş merkezine giriş yaptı.

'KENDİNİZE İYİ BAKIN ÇOCUKLAR'

Gazetecilere, "Kolay gelsin çocuklar, kendinize iyi bakın" demekle yetinen tecrübeli oyuncu, koronavirüs önlemlerine uyarak, maskesini takıp alışveriş turuna başladı.

Kısa sürede eksiklerini alan ve fazla konuşmayan Müjdat Gezen özel aracı ile alışveriş merkezinden ayrıldı.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları (1)
MÜCAHİD: chp li tayfa bunlar hiç bir üretim yapmazlar etiler nişantaşı kadıköy üçgeninde vurpatlasın çay oynasın yer içer tüketirler sonrada millete tepeden bakınp bidon kafa koyun derler müptezeller müjdatta aynı tayfadan hemde ilk sırada yaşı yetmiş işi bitmiş kemalist bir donozor haber niteligi bile yok
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