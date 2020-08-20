Müjdat Gezen: Kendinize iyi bakın çocuklar Türk tiyatrosunun ve Yeşilçam'ın önemli isimlerinden Müjdat Gezen önceki gün İstinyePark'da objektiflere yansıdı. Gezen, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Kendinize iyi bakın çocuklar" dedi

Vale noktasında aracını teslim eden ve görevlilere bir kaç mağazanın yerini soran Gezen, alışveriş merkezine giriş yaptı.

'KENDİNİZE İYİ BAKIN ÇOCUKLAR'

Gazetecilere, "Kolay gelsin çocuklar, kendinize iyi bakın" demekle yetinen tecrübeli oyuncu, koronavirüs önlemlerine uyarak, maskesini takıp alışveriş turuna başladı.

Kısa sürede eksiklerini alan ve fazla konuşmayan Müjdat Gezen özel aracı ile alışveriş merkezinden ayrıldı.





Kaynak: Snob Magazin