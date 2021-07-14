Mühye'nin 1 tonluk "Paşa"sı ilgi odağı oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mühye'nin 1 tonluk "Paşa"sı ilgi odağı oldu

İhlas Haber Ajansı / Gökşen Efe - Haberler | Güncel

Mühye'nin 1 tonluk "Paşa"sı ilgi odağı oldu Çankaya Belediyesi Mühye Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda satılan "Paşa" isimli boğa büyüklüğüyle dikkat çekiyor.

Mühye'nin 1 tonluk "Paşa"sı ilgi odağı oldu

ANKARA - Çankaya Belediyesi Mühye Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda satılan "Paşa" isimli boğa büyüklüğüyle dikkat çekiyor.

Bir tonu aşkın kilosu ve heybetli duruşuyla görenleri şaşırtan Paşa, pazarı gezenlerin de ilgi odağı oldu.

Kurban Bayramı dolayısıyla Çankaya Belediyesi tarafından Yeşilkent Mahallesi'ne (Mühye) kurulan Kurban Satış ve Kesim Alanı, bu yıl da en çok tercih edilen yer oldu. 109 satıcı çadırının kurulduğu alanda yüzlerce kurbanlık hayvanın satışı yapılıyor.

Kurbanlıklar içinde, sahibinin "Paşa" ismini verdiği boğa, vatandaşların ilgi odağı oldu. Bir tonu aşan kilosu ve heybetli görünümüyle görenleri şaşırtan Paşa'ya birçok alıcı çıkıyor. Kurban alışverişi için alana gelen vatandaşlar, büyüklüğünün yanı sıra sevimliliğiyle de dikkat çeken Paşa'yla bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmiyor.

Çorum'da yetiştirilen iki buçuk yaşındaki boğaya olan ilginin yoğun olduğunu belirten Paşa'nın sahibi, düzenli ve temiz olduğu için her yıl Çankaya Belediyesi kurban satış alanını tercih ettiğini, Paşa sayesinde bu yıl kurbanlıklarını daha çabuk sattığını belirtti.

Öte yandan küçükbaş hayvan çadırları da rekortmen bir koç ve tekeye ev sahipliği yapıyor. Haymanalı bir yetiştiricinin getirdiği gün sattığı 135 kiloluk bir koç ve 120 kiloluk bir teke de küçükbaş hayvan çadırlarının en irisi olarak boy gösteriyorlar.

Mühye'nin 1 tonluk 'Paşa'sı ilgi odağı oldu
Mühye'nin 1 tonluk 'Paşa'sı ilgi odağı oldu
Mühye'nin 1 tonluk 'Paşa'sı ilgi odağı oldu
Mühye'nin 1 tonluk 'Paşa'sı ilgi odağı oldu
Mühye'nin 1 tonluk 'Paşa'sı ilgi odağı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökşen Efe

Bakan Yanık: 15 Temmuz şehit aileleri ile gazilere destek ödemeleri bugün
Bakan Yanık: 15 Temmuz şehit aileleri ile gazilere destek ödemeleri bugün
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Demir Süleyman Soylu Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin İlyas Tetik Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Mahsun Kırmızıgül
Spor Erol Bulut Burak Elmas Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mühye'nin 1 tonluk "Paşa"sı ilgi odağı oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 13:12:19. #1.14#

title