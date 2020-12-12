Eskişehir'de mühürlü dernek binasında kumar oynayan 10 kişiye para cezası
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Eskişehir'de mühürlü dernek binasında kumar oynayan 10 kişiye para cezası

12.12.2020 12:54 | Son Güncelleme: 12.12.2020 13:08
Eskişehir'de mühürlü dernek binasında kumar oynayan 10 kişiye para cezası

Eskişehir'de mühürlü dernek binasında kumar oynayan 10 kişiye, 43 bin 750 lira ceza uygulandı.

Eskişehir'de mühürlü dernek binasında kumar oynayan 10 kişiye, 43 bin 750 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde bulunan ve daha önce mühürlendiği tespit edilen dernek binasına düzenlediği operasyonda 10 kişiyi yakaladı.

Binada kumar oynadıkları tespit edilen 10 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymamak ve kumar oynamaktan toplam 43 bin 750 lira ceza verildi.

Dernek başkanı "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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