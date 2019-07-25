Mühürlü binaya şok baskın, 7 gözaltı

Eskişehir'de, belediye tarafından daha önce mühürlenen ve kiralık olarak işletilen apartmana düzenlenen operasyonda, aralarında cezaevi firarisi hükümlünün de bulunduğu 2'si kadın 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre; Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, cezaevi firarisi M.Ç.'nin (21), Cumhuriye Mahallesi Kaptanbaba Sokak üzerinde bulunan ve belediye ekipleri tarafından daha önce mühürlenen bir binada saklandığı bilgisine ulaştı. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2'si kadın 7 kişiyi gözaltına aldı. Burada yapılan aramalarda binanın ofis kısmında 5 tabanca fişeği ile 3 tüfek kartuşu bulundu. Binada da arama yapan ekipler; E.A. ile C.D. isimli kadının bulunduğu dairede E.A.'nın üzerinde 1 tabanca, 1 sustalı bıçak ile 6 uyuşturucu hap ele geçirdi. Ekipler, bir başka dairede ise E.G. isimli kadını yarı baygın ve masa üzerinde bir miktar metamfetamin, şırınga ve uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparatlarla birlikte yakaladı. Uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen E.G., polis ekiplerinin haber verdiği 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan polis, bina içerisindeki aramasında hakkında iki ayrı suçtan arama kaydı bulunan firari hükümlü M.Ç.'yi (21) bir miktar metamfetamin ile başka bir dairede ise O.Ü. (21) isimli şahsı iki sustalı bıçak ve bir miktar esrar maddesiyle birlikte yakaladı. Ayrıca arama yapıldığı sırada binaya gelen ve apartta çalıştığını bildiren Y.K.'nın (21) da hırsızlık suçundan arandığı belirlendi.

Operasyonda, 13.55 gram metamfetamin, 3.20 gram eroin, 0.53 gram bonzai, 6 uyuşturucu hap, 1 tabanca, 10 tabanca fişeği, 3 tüfek kartuşu ile 3 sustalı bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan apart işletmecileri Y.K. ile O.Y.'ye "Mühür fekki ve suçluyu kayırma" suçlarından, E.A. ile O.Ü.'ye "Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna" muhalefet etmek suçlarından yasal işlem yapıldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Cezaevi firarisi M.Ç. ile hırsızlık suçundan aranması bulunan Y.K'nın emniyetteki sorgularının sürüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA