Mühürlenen lokalde kumar oynayan 11 kişiye 34 bin lira para cezası
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Mühürlenen lokalde kumar oynayan 11 kişiye 34 bin lira para cezası

İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Haberler | 3. Sayfa

Mühürlenen lokalde kumar oynayan 11 kişiye 34 bin lira para cezası Kahramanmaraş'ta mühürlenen lokalde kumar oynarken yakalanan 11 kişiye pandemi kurallarını ihlalden toplam 34 bin 650 lira cezai işlem uygulandı.

Mühürlenen lokalde kumar oynayan 11 kişiye 34 bin lira para cezası

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta mühürlenen lokalde kumar oynarken yakalanan 11 kişiye pandemi kurallarını ihlalden toplam 34 bin 650 lira cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İsmetpaşa Mahallesi'nde bir dernek lokalinin mühür fekki yapılarak tekrar faaliyette olduğu ihbarı üzerine polis tarafından baskın düzenlendi. Polis baskınını haber alan şahısların bir kısmının merdiven boşluklarına ve koridorlara saklandığını gören ekipler, 11 şahsı yakaladı. Pandemi kurallarını ihlalden 11 kişiye toplam 34 bin 650 lira idari para cezası kesilirken, haklarında adli işlem yapılacağı öğrenildi.

Kapalı olması gereken ve mühür bozup faaliyetine devam eden dernek lokali ise tekrar mühürlendi.

Mühürlenen lokalde kumar oynayan 11 kişiye 34 bin lira para cezası
Mühürlenen lokalde kumar oynayan 11 kişiye 34 bin lira para cezası
Mühürlenen lokalde kumar oynayan 11 kişiye 34 bin lira para cezası
Mühürlenen lokalde kumar oynayan 11 kişiye 34 bin lira para cezası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey

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