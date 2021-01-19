Mühürlenen kıraathanede 2'nci kez kumar oynarken yakalandılar
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Mühürlenen kıraathanede 2'nci kez kumar oynarken yakalandılar

19.01.2021 16:38 | Son Güncelleme: 19.01.2021 16:43
Mühürlenen kıraathanede 2'nci kez kumar oynarken yakalandılar

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde daha önce sosyal mesafeye uyulmadığı ve kumar oynandığı gerekçesiyle mühürlenen kıraathanede, mührü açıp içeri girerek kumar oynayan 25 kişiye 77 bin 500 TL ceza kesildi.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde daha önce sosyal mesafeye uyulmadığı ve kumar oynandığı gerekçesiyle mühürlenen kıraathanede, mührü açıp içeri girerek kumar oynayan 25 kişiye 77 bin 500 TL ceza kesildi.   

Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince daha önce düzenlenen operasyonda, M.K.'ye kiraya verilen kıraathanenin işyeri ruhsatının olmaması ve sosyal mesafeye uyulmadan kumar oynanması nedenille  kıraathane mühürlendi. İlçede denetimleri sürdüren polis ekipleri, aynı kıraathanede yaptıkları kontrollerde işyerinin mührünün  kopartıldığını   fark etti. İçeriye giriş ve çıkışların olduğunu ve camların siyah örtü ile kapatıldığını gören polis ekipleri, işyerine operasyon düzenledi. Yapılan kontrollerde, kıraathanede 25 kişinin bulunduğu tespit edildi. Polis ekipleri, 25 kişiye toplam 77 bin 500 lira para cezası uygulayıp, kıraathaneyi ikinci kez mühürledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN

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