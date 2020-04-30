Mühürlenen iş yerini açarken suçüstü yakalandı Kahramanmaraş'ta daha önceden kumar oynatıldığı gerekçesiyle mühürlenen iş yerinin mührünü kıran bir kişi polis tarafından suçüstü yakalandı.

Kahramanmaraş'ta daha önceden kumar oynatıldığı gerekçesiyle mühürlenen iş yerinin mührünü kıran bir kişi polis tarafından suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi Şehit Mücahit Şimşek Sokak'ta bulunan bir iş yeri Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından kumar oynatıldığı gerekçesiyle süresiz olarak mühürlendi.

Bölgede zaman zaman kontrollerini sürdüren sivil ekipler, mührü kırarak içeri giren bir kişiyi suçüstü yakaladı.

"Amacım içeriye bakmaktı" dediği öne sürülen Mehmet G. (46) hakkında "mühür fekki" suçundan adli işlem başlatıldı.

İş yeri ise tekrardan süresiz olarak mühürlendi.

Kaynak: AA