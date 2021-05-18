Mühürlenen iş yerinde yine kumar oynatıldı
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Mühürlenen iş yerinde yine kumar oynatıldı

Mühürlenen iş yerinde yine kumar oynatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da kumar oynanması nedeniyle mühürlenen iş yerinde yine kumar oynatıldığı belirlendi.

Malatya'da kumar oynanması nedeniyle mühürlenen iş yerinde yine kumar oynatıldığı belirlendi. Mührü kırılan iş yerine baskın yapan ekipler sigaramatiğe el konulurken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Battalgazi ilçesi Dabakhane Mahallesi'nde bir işyerinin kumar tahkikatı müteakiben mühürlenmesinden sonra işyerinin mührü bozularak kumar oynandığını polis tespit etti. Bunun üzerine, belirtilen adrese giden polis, işyerinin mührünün bozulduğu gördü. Ayrıca işyerinde, içindeki 35 TL ile birlikte Sigaramatik Cihazı görülerek muhafaza altına alındı.

Şüpheli A.C., polis tarafından yakalanarak adli tahkikata başlanıldı. - MALATYA

Mühürlenen iş yerinde yine kumar oynatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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