Mühürlenen akaryakıt istasyonuna akaryakıt kaçakçılığı operasyonu

23.08.2019 10:54

Kars'ta daha önce mühürlenen bir akaryakıt istasyonuna düzenlenen operasyonda, 31 bin 268 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak akaryakıt satışının önlenmesi ve suça karışanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu Kars-Ardahan kara yolunda daha önceden çeşitli nedenlerle mühürlenen bir akaryakıt istasyonunda kaçakçılık yapıldığı belirlendi.

Bu tespit üzerine operasyon düzenlenen istasyonda 31 bin 268 litre kaçak akaryakıt, 3 metal depo, dalgıç pompası, 2 akaryakıt sayacı, 5 değişik ebatlarda yakıt aktarımda kullanılan hortum ve 2 pompa tabancası ele geçirildi.

Olaya ilişkin 2'si Azerbaycan uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılar, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: AA