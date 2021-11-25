'Muhteşem Cuma' indirimleri başladı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

'Muhteşem Cuma' indirimleri başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
'Muhteşem Cuma' indirimleri başladı

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de 'Muhteşem Cuma' dönemi yaşanıyor.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de 'Muhteşem Cuma' dönemi yaşanıyor. DeFacto, yüzde 50'ye varan indirimleriyle tüketicilere alışveriş imkanı sunuyor.

DeFacto, tüm dünyada Kasım ayının son cuma günü gerçekleştirilen büyük indirim etkinliği 'Muhteşem Cuma'yı mağaza ve online satış kanallarına taşıyarak, müşterilerine yüzde 50'ye varan indirim imkanları sunuyor. Kış sezonunun en moda ürünü trikolar, sezonu sıcak geçirmeye yardımcı kazak, hırka ve kabanlar, birbirinden şık tamamlayıcı aksesuar çanta, takı ve şallar tüketicilere sunuluyor.

'Muhteşem Cuma'ya özel indirimli ürünlere DeFacto'nun e-ticaret sitesi, mobil uygulaması ve mağazalarından ulaşıldığı belirtildi. - İSTANBUL

'Muhteşem Cuma' indirimleri başladı

'Muhteşem Cuma' indirimleri başladı

Yunan gazetesi, Atina'nın planını ifşa etti! Türkiye'nin parasını ödediği F-35'leri ABD'den istemişler

Yunan gazetesi, Atina'nın planını ifşa etti! Türkiye'nin parasını ödediği F-35'leri ABD'den istemişler

 Kafelere gitmek de lüks oldu! 1 bardak çayın fiyatı 1 litre benzinle yarışıyor

Kafelere gitmek de lüks oldu! 1 bardak çayın fiyatı 1 litre benzinle yarışıyor

 Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım

Son Dakika! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yatırım

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title