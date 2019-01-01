Muhterem İnce: "Türkiye Genelinde 255 Bin 804 Personelimizle Şu Anda 81 İlde Görev Başındayız"

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Türkiye genelinde 255 bin 804 personelle görev başında olduklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın huzurunu ve güvenliğini sağlamak en büyük gayemiz." dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Albay Tayfun Paşaoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Taksim Meydanı'nda görevli polisleri ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, 2018'i tamamlayıp yeni yıla adım atmak üzere olduklarını hatırlatarak, 2019'a dünya şehri İstanbul'da girmenin büyük bir mutluluk olduğunu söyledi.

Türkiye genelinde 255 bin 804 personelle şu anda 81 ilde görev başında olduklarına işaret eden İnce, "Bakanımız başta olmak üzere bakan yardımcıları ile bakanlığın üst düzey görevlileri hepsi tüm Türkiye'ye dağılmış durumdalar. Bakanımız şu an Hakkari'de, bizler buradayız. Vatandaşlarımızın huzurunu ve güvenliğini sağlamak en büyük gayemiz. Bu gayemizi gerçekleştirmek için buralardayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatlarla vatandaşlarımızın huzur ve güvenini sağlamaya çalışıyoruz. Bugün de İstanbul'da güzel bir şekilde yeni yıla gireceğiz. Yeni yıl hepimiz için hayırlı olsun." diye konuştu.

"Bütün hazırlıkları yaptık"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da 2019 yılına girmek üzere olduklarını belirterek, "İstanbul'da bu akşamı, yeni yılı, en güzel şekilde, huzur ve sükun ortamında karşılayabilmek için 39 bin polisimiz, 4 bin jandarmamız, 10 ayrı noktada Sahil Güvenlik ekibimiz ile büyükşehir ve ilçe belediyelerinden bin 500'e yakın zabıtamız görev başında. Hastanelerimizdeki tüm aciller oradaki başta hekimlerimiz ve diğer sağlık çalışanlarımız görevleri başında." bilgisini verdi.

İstanbul'a 2018 yılının son saatleri ve 2019'un ilk saatlerini, yeni yılı huzur, sağlık ve mutlulukla karşılamak için valilik olarak bütün hazırlıkları yaptıklarını dile getiren Yerlikaya, yeni yılın bir önceki yıldan daha başarılı, mutlu ve kamu güvenliği ve düzeni açısından her zamankinden daha huzurlu bir ortam olması dileğinde bulundu.

Vali Yerlikaya, bu akşam emniyet, jandarma ve Sahil Güvenlik personellerini ziyaret edeceklerini belirterek, ayrıca doğumevine İstanbul'da dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeğini de görmeye gideceklerini anlattı.

İnce ve beraberindekiler, daha sonra emniyet görevlileri ile sohbet etti.

Polislerin yeni yılını kutlayan heyettekiler, Taksim'de yılbaşına yönelik güvenlik tedbirleri kapsamında polislere eşlik eden kangal ve akbaş cinsi köpekler ile atlı polisler hakkında görevlilerden bilgi aldı.

İnce ve beraberindekiler Taksim Meydanı'ndaki yerli ve yabancı turistlerle fotoğraf çektirerek, özçekim yaptı.

Basın mensuplarına çikolata ikram eden İnce ve beraberindeki heyet, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi, yeni yıllarını kutladı.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan daha sonra İstiklal Caddesi'nde görevli polisleri ziyaret etti.

Kaynak: AA