Muhtemel Kadrolar

OSMANLISPORKarcemarskas, Vrsajevic, Maxsö, Tiago Pinto, Numan, Lawal, Musa Çağıran, Özer Hurmacı, Regattin, Sokol, Umar AminuSAKAT: Payam Sadeghian Sharafabad, Hakan ArıkanCEZALI: Serdar Gürler, Tugay KaçarTELESET MOBİLYA AKHİSARSPORLukac - Orhan, Mustafa, Kadir, Ömer, Olcan, Soner,...

Muhtemel Kadrolar

OSMANLISPOR

Karcemarskas, Vrsajevic, Maxsö, Tiago Pinto, Numan, Lawal, Musa Çağıran, Özer Hurmacı, Regattin, Sokol, Umar Aminu

SAKAT:  Payam Sadeghian Sharafabad, Hakan Arıkan

CEZALI: Serdar Gürler, Tugay Kaçar

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR

Lukac - Orhan, Mustafa, Kadir, Ömer, Olcan, Soner, Serginho, Sissoko, Emnes, Hora

SAKAT: Larsson ve Henrique

CEZALI: Caner ve Lopes

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