Muhtemel Kadrolar
OSMANLISPORKarcemarskas, Vrsajevic, Maxsö, Tiago Pinto, Numan, Lawal, Musa Çağıran, Özer Hurmacı, Regattin, Sokol, Umar AminuSAKAT: Payam Sadeghian Sharafabad, Hakan ArıkanCEZALI: Serdar Gürler, Tugay KaçarTELESET MOBİLYA AKHİSARSPORLukac - Orhan, Mustafa, Kadir, Ömer, Olcan, Soner,...
OSMANLISPOR
Karcemarskas, Vrsajevic, Maxsö, Tiago Pinto, Numan, Lawal, Musa Çağıran, Özer Hurmacı, Regattin, Sokol, Umar Aminu
SAKAT: Payam Sadeghian Sharafabad, Hakan Arıkan
CEZALI: Serdar Gürler, Tugay Kaçar
TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR
Lukac - Orhan, Mustafa, Kadir, Ömer, Olcan, Soner, Serginho, Sissoko, Emnes, Hora
SAKAT: Larsson ve Henrique
CEZALI: Caner ve Lopes
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