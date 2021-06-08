Muhtelif Mahallelerde Su Kesintisi
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Muhtelif Mahallelerde Su Kesintisi

Muhtelif Mahallelerde Su Kesintisi
Habermetre - Haberler | Toplum

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ'nin içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeni ile 9 Haziran'da Akkonak, Karaman, Merkezefendi ve Değirmenönü mahallelerinde su kesintisi yapılacaktır.

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ'nin içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeni ile 9 Haziran'da Akkonak, Karaman, Merkezefendi ve Değirmenönü mahallelerinde su kesintisi yapılacaktır. 08. 06. 2021 Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü'nün 9 Haziran 2021 Çarşamba günü içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeni ile 09. 00 ila 20. 00 saatleri arasında, Akkonak, Karaman, Merkezefendi ve Değirmenönü mahallelerinde su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşlarımızın kesintiden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebilecektir . Benzer Başlıklar

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Kaynak: Habermetre

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