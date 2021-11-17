Muhtarlıkta ölü bulunan bayan muhtar toprağa verildi

PAMUKKALE, DENİZLİ (İHA) - Denizli'de yürüme güçlüğü çekmesi nedeniyle kaldığı muhtarlık binasından ölü bulunan muhtar Semiha Aras toprağa verildi.

Pamukkale ilçesi Fesleğen Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 2009 yılından bu yana görev yapan Mahalle Muhtarı Semiha Aras (70), gün boyu muhtarlık binasını açmadı. Kendisinden haber alamayan ilçedeki ailesi mahalle sakinlerinden yardım istedi. Muhtarlık binasına giderek kontrol eden mahalle sakinleri, içeriden Aras'a ait telefonun çaldığını duyduklarını ancak kapıyı açan olmadığını fark etmesi üzerine olay yerine görevliler sevk edildi. Kapıyı kırarak içeriye giren ekipler, Aras'ın yatağında yattığını, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde ise hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından cansız beden otopsi için kaldırılırken, Aras'ın ameliyat sonrası merdiven çıkamadığı için muhtarlık binasından kaldığı öğrenildi.

Otopsi işlemlerinin ardından Aras'ın cenazesi Acıpayam ilçesine getirildi. Burada mahalle camisine getirilen cenaze, yakınları ve sevenleri tarafından karşılandı. Öğle namazına müteakip kılınan namazın ardından Aras, Acıpayam Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazı kılınırken Aras'ın yakınları ayakta durmakta güçlük çekerken, duygusal anlar yaşandı. - DENİZLİ