Muhtarlıklar Dairesi Turgutlu'da
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Muhtarlıklar Dairesi Turgutlu'da

Muhtarlıklar Dairesi Turgutlu'da
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Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Turgutlu'da Çepnibektaş Mahalle Muhtarı, Kurudere Mahalle Muhtarı, Ayvacık Mahalle Muhtarı, Güney Mahalle Muhtarı, Dağyeniköy Mahalle Muhtarı, Çatalköprü Mahalle Muhtarı, Kayrak Mahallesi Muhtarı ve Çıkrıkçı Mahalle Muhtarını...

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Turgutlu'da Çepnibektaş Mahalle Muhtarı, Kurudere Mahalle Muhtarı, Ayvacık Mahalle Muhtarı, Güney Mahalle Muhtarı, Dağyeniköy Mahalle Muhtarı, Çatalköprü Mahalle Muhtarı, Kayrak Mahallesi Muhtarı ve Çıkrıkçı Mahalle Muhtarını ziyaret etti. Ziyarette, hizmet ve çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunulurken, mahalle muhtarları 2021 asfalt programı kapsamında mahallelerine yapılan yol çalışması nedeniyle teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, mahalle muhtarı ziyaretlerine Turgutlu'yla devam etti. Ziyarette daire başkanlığı ekiplerine Turgutlu Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Hakan Ulak da eşlik etti. Çepnibektaş Mahalle Muhtarı Hamza Turan, Kurudere Mahalle Muhtarı Selami Özcan, Ayvacık Mahallesi Muhtarı Adem Acar, Güney Mahallesi Muhtarı Musa Günel, Dağyeniköy Mahalle Muhtarı Ali Aksoy, Çatalköprü Mahalle Muhtarı Mustafa Teker, Kayrak Mahalle Muhtarı Cevat Önder ve Çıkrıkçı Mahalle Muhtarı Ömer Eryılmaz'ı ziyaret eden daire başkanlığı ekipleri, Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgi aldı, talepleri dinledi.

Başkan Ergün'e Teşekkür Ettiler

Mahalle muhtarları 2021 asfalt programı kapsamında mahallelerinde yapılan yol çalışmaları nedeniyle memnuniyetini paylaştı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti. Ziyaretin sonunda daire başkanlığı ekipleri, Başkan Ergün'ün hediyelerini mahalle muhtarlarına takdim etti.

Kaynak: Habermetre

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