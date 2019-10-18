Muhtarlık işleri müdürlüğü hızlı hizmetin kapısını aralayacak

18.10.2019 14:39

19 Ekim Muhtarlar Günü, tüm Türkiye'de olduğu gibi Hendek'te de törenle kutlandı.



Kutlamalar kapsamında ilk olarak Hendek Muhtarlar Derneği Başkanı Emin Kula ve yönetiminin ev sahipliğinde Hendek Belediyesi Uludere Tesislerinde kahvaltı programı düzenlendi. Ardından Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlatan törene Hendek Kaymakam vekili olan Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Şevket İlhan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Süleyman Sercan Candan, siyasi partilerin ilçe başkanları, bürokratlar, belediye daire müdürleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



Törende konuşan Muhtarlar Derneği Başkanı Emin Kula, muhtarların sadece halkın temsilcisi olduğunu dile getirerek törene katılan herkese teşekkür etti. Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ise muhtarların gününü kutlayarak başladığı konuşmasında, "Muhtarlarımız bizim başımızın tacıdır. 91 mahalle muhtarımızla sürekli bir araya geliyor, hep birlikte Hendek'e en güzel şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Demokrasimizin en güçlü temel taşlarından olan muhtarlık müessesine büyük önem verdiğimizin bilinmesini istiyoruz. Bu yüzden belediyemiz bünyesinde Muhtarlar İşleri Müdürlüğümüzü kurduk. Mahallelerimizin ihtiyaçları bu müdürlük kanalıyla daha hızlı ve daha kaliteli bir şekilde çözüme kavuşacak. Bu güzel günde sizleri canı gönülden kutluyorum. Devletle millet arasında köprü olan muhtarlarımızı saygıyla selamlıyorum. Ebediyete intikal eden muhtarlarımızı da rahmet ve minnetle anıyorum" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA