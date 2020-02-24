Muhtarlık İşleri Koordinasyon Toplantısı yapıldı

24.02.2020 15:21 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:21

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, tüm ilçelerle uyum içerisinde çalışabilmek adına ilçelerin muhtarlık işleri müdürleriyle koordinasyon toplantısı düzenledi. 20 ilçenin müdürlerinin eksiksiz katılımıyla gerçekleşen toplantıda vatandaşlarla birebir temas kurularak sorunların tespit edilebilmesi için saha çalışmalarının önemine vurgu yapıldı.



Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 20 ilçeyle koordinasyon içerisinde çalışmayı sürdürüyor. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, 20 ilçenin muhtarlık işleri müdürlerini bir araya getirerek ilçe belediyeleri ile birlikte hareket etmek istediklerinin altını çizdiği bir koordinasyon toplantısı düzenledi. Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Deniz'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda muhtarlık işleri müdürlerine sahada yapılan çalışmaların öneminden bahsedilerek Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin bu alanda yaptığı çalışmalar dolayısıyla Urfa 1. Göbeklitepe İnsan ve Farkındalık Festivali'nde en çok sahaya inen ve vatandaşlarla birebir temas eden büyükşehir belediyesi olarak ödül almaya hak kazandığı belirtildi.



"Birlikte hareket edeceğiz"



Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatıyla göreve geldikleri ilk günden bu yana ilçe belediyeleriyle birlikte hareket etmeye özen gösterdiklerini ve ihtiyaç duyulan konularda her zaman yardımcı olmaya hazır olduklarını belirten Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Elvan Bahar Göktepe, devamında şöyle konuştu: "Bizim ilk amacımız muhtarlarımızı daha aktif hale getirmek. Onlarla birlikte hareket ederek mahallelerimizin eksikliklerini gidermeye çalışıyoruz. Dilekçelerle talepleri alıyoruz, ilçe belediyelerimize de iletiyoruz, onlardan da bizlere dilekçeler geliyor. Fakat bizim yaptığımız iş sadece bununla sınırlı kalacak bir iş değil. Biz, muhtarlarımızla ve vatandaşlarımızla yüz yüze iletişime geçiyoruz. Mahallelerimize ziyaretler gerçekleştirerek başkanımızın selamını iletiyor, eksiklikleri yerinde inceleyerek taleplerini alıyoruz. Yücel Başkanımızın saha çalışmalarına ne kadar önem verdiğini biliyor ve bu doğrultuda hareket ediyoruz. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' politikamızla mahallemizde yaşayan tüm vatandaşlarımıza elimizi uzatıyoruz. Muhtarlarımızla birlikte; ev, okul, ibadethane, hayır, düğün cemiyetlerine katılım sağlıyor, gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştirmeyi düşündüğümüz sosyal projelerle örnek bir kent olmanın hayalini kuruyoruz."



"İşimizi kalplere dokunarak yapmak istiyoruz"



1130 mahallesi bulunan Balıkesir'de 40 kadın muhtar bulunduğunu belirten Göktepe, sosyal sorumluluk projesi başlattıklarını söyleyerek kadın muhtarlarla beraber okullarda ihtiyacı olan öğrencilere; mont, bot gibi ihtiyaç duydukları eşyaları hayırseverlerle birlikte dağıttıklarını söyledi. Toplantının amacının tanışmak ve birlikte sosyal projeler yaparak muhtarlara destek olmak olduğunu belirten Göktepe "İşimizi kalplere dokunarak yapmak istiyoruz. Altıeylül ilçemize bağlı Ayvacık Mahallesi muhtarımızın talebiyle bir okulumuz düzenledik. Örnek olacak bir proje. Hayırseverlerimizle birlikte küçük dokunuşlarla yapabileceğimiz çok şey var. Kırsal mahallelerimizde ne eksikse; sağlık ocağı, cemevi, muhtarlık, çok amaçlı salon vatandaşlarımızın ihtiyacı ne ise taşımalı eğitime geçildiği için kullanılmayan okullarımızı ona dönüştürüyoruz." diye konuştu.



"Rakip değil takım olarak çalışmalıyız"



"Birbirimizin arkasında, önünde değil yan yana olmamız gerekiyor." diyerek konuşmasına başlayan Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Deniz "Ne kadar iletişim içinde olursak birbirimizi daha yakından tanımış olur, eksikliklerimizi gideririz. Vatandaşlarımızın kendilerini daha iyi hissetmeleri, yaşam standartlarının yükseltilmesi ve ne yapabilirizi bulmak için doğru öncelikleri belirleyerek rakip değil takım olarak çalışmalıyız. Hizmetlerimizin sürekli olarak üstüne koyarak ilerlemesi sizlerle olacak. Bu sebeple yaptıklarımız değerli olsun yararlı olsun istiyoruz. Sizlerin düşüncelerini önemsiyoruz." diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA