Muhtarlık işleri dairesinden Akhisar ziyareti

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, beraberindeki heyet ile birlikte Akhisar ilçesine bir ziyaret gerçekleştirdi.

AKHİSAR, MANİSA (Bültenler) - Muhtar ve vatandaşların istek ve taleplerini yerinde inceleyerek ilgili daireye aktaran Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, ilçe ziyaretlerini Akhisar ile sürdürdü.

Daire Başkanı Ergün Aksoy, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Doğan Ensivri ve Akhisar Muhtarlık İşleri Müdürü Ali Aybars Özbilgin ile birlikte Çamönü Mahallesini ziyaret etti. Çamönü Mahalle Muhtarı Yusuf Künel ve Okul Müdürü Fatih Tukmak ile bir araya gelen Büyükşehir heyeti, talebe konu olan yerlere ilişkin istişarelerde bulundu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün duvar saati hediyesini mahalle muhtarı Künel'e takdim eden Aksoy, gelen talepleri ilgili birimlere yönlendirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, ilçe ziyaretlerine devam edeceklerini söyledi.

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