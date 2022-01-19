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Muhtarlık İşleri Dairesinden 4 ilçeye ziyaret

Muhtarlık İşleri Dairesinden 4 ilçeye ziyaret
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Saruhanlı, Akhisar, Gölmarmara ve Soma Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüklerini ziyaret etti.

SARUHANLI, MANİSA (Bültenler) - Vatandaşlar ve personelle de bir araya gelinen ziyaretlerde, şube müdürleriyle çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, daire başkanlığı personeli ile birlikte Saruhanlı, Akhisar, Gölmarmara ve Soma Muhtarlık İşleri Şube Müdürlüklerine ziyarette bulundu. Vatandaşlar ve personelle de bir araya gelinen ziyaretlerde, şube müdürleriyle çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaretler hakkında bilgi veren ve ilçe temaslarını sürdüreceklerini belirten Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, "Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı olarak Akhisar, Gölmarmara, Soma ve Saruhanlı'da Büyükşehir Belediye Hizmet Binalarımızı ve Muhtarlık İşleri Şube Müdürlerimizi ziyaret ederek çalışmalarımız hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk ve çalışmalarında kolaylıklar diledik" dedi.

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Saruhanlı, Muhtarlık, Akhisar, Soma, Güncel, Haber

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